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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 27 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 27 сентября Фото: Zakon.kz
В Казахстане 27 сентября ожидаются сильные дожди, усиление ветра, гроза, туман, а также дождь с переходом в снег. Лишь на западе страны прогнозируется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части Казахстана будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди, на востоке – сильные, на севере – осадки (дождь с переходом в снег).

Западная часть Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, востоке – гроза, на севере – туман. Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, на юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 27-29 сентября 2022 года. Сообщалось, что в Казахстане последняя неделя сентября обещает быть по-настоящему осенней - ожидается дождь с переходом в снег.

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