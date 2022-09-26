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Установлена личность стрелка в школе Ижевска

стрельба в школе Ижевска Фото: sledcom.ru
Стрелком, напавшим на школу Ижевска с оружием, был ее выпускник. Об этом рассказали в Следственном комитете России, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, нападавшим оказался выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения.

Он покончил с собой.

На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось.Пресс-служба СК России

Стрельба в школе Ижевска произошла утром 26 сентября.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.Пресс-служба СК России

В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.

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Анастасия Московчук
Россия
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