Установлена личность стрелка в школе Ижевска

Фото: sledcom.ru

Стрелком, напавшим на школу Ижевска с оружием, был ее выпускник. Об этом рассказали в Следственном комитете России, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, нападавшим оказался выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения. Он покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Пресс-служба СК России Стрельба в школе Ижевска произошла утром 26 сентября. По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Пресс-служба СК России В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября. Читайте также В Алматы произошло массовое ДТП с участием автобуса Количество жертв в школе Ижевска возросло до 6 В российской школе произошла стрельба

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