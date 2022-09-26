В Жанаозене впервые прошел чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF
По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Международной федерации общего стиля карате Рамиль Габбасов, генеральный секретарь Международной федерации KWF из Польши, обладатель черного пояса 9-го дана Анджей Древняк, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, председатель Мангистауского областного филиала партии "Ак жол", депутат Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Глава региона поздравил участников и пожелал им удачи.
Уважаемые жители и гости города Жанаозена! От всей души поздравляю вас с открытием чемпионата Азии по кекушинкай карате-до KWF, который впервые проводится в Жанаозене. Хочу поблагодарить организаторов чемпионата Азии – Федерацию карате-до кекушинкай и спонсоров, оказавших поддержку мероприятию. В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить особое внимание развитию массового спорта, выработать конкретные шаги по популяризации спорта среди населения, вовлечь детей и молодежь в спортивные секции. Спортивные соревнования такого высокого уровня проходят впервые в Жанаозене. Данное мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города. Проведение таких значимых крупных соревнований в области, районе и городе повышает интерес населения к спорту. Это, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие спорта. Желаю удачи спортсменам, участвующим в данном чемпионате.Нурлан Ногаев
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Стоит отметить, Федерация кекушинкай карате-до KWF основана в 2007 году. На сегодняшний день в составе Мангистауской федерации 400 спортсменов и пять тренеров. 159 из них имеют спортивные разряды, 50 кандидатов в мастера спорта РК, 10 учащихся получили звание "Мастер спорта РК", два из них удостоены звания "Мастер спорта международного класса". В частности, Умирзак Бек и Мурат Жаумитбаев стали чемпионами мира 2013 года в Баку, а Аманкан Кыдыржан стал двукратным чемпионом мира по карате-до.
Во II чемпионате Азии по карате-до кекушинкай KWF приняли участие около 400 спортсменов из восьми стран Азии. Среди них Иран, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Россия и Казахстан.
Мы приехали из Москвы. Мы часто бываем здесь на различных сборах, и казахстанские спортсмены часто посещают наши мероприятия. У нас команда – около 12 человек. Это спортсмены разных весовых категорий, которые попали в полуфинал. Соревнования определят, кто лучше сегодня. На постсоветском пространстве и на мировом уровне наш главный соперник – это Казахстан, потому что это многочисленная команда. Несколько лет назад чемпионат Азии проходил в Астане. В финальных боях из 14 категорий в 12 сошлись ребята из России и Казахстана. Это показатель. Нас радует масштаб сегодняшнего чемпионата, организация мероприятия говорит сама за себя. Как оформлен зал, как приветствует город, как встречают болельщики.Рамиль Габбасов, президент Международной федерации общего стиля карате
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области