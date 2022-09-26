В Жанаозене впервые прошел чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF

В Жанаозене в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Рахмета Утесинова прошел II чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Международной федерации общего стиля карате Рамиль Габбасов, генеральный секретарь Международной федерации KWF из Польши, обладатель черного пояса 9-го дана Анджей Древняк, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, председатель Мангистауского областного филиала партии "Ак жол", депутат Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона поздравил участников и пожелал им удачи.

Уважаемые жители и гости города Жанаозена! От всей души поздравляю вас с открытием чемпионата Азии по кекушинкай карате-до KWF, который впервые проводится в Жанаозене. Хочу поблагодарить организаторов чемпионата Азии – Федерацию карате-до кекушинкай и спонсоров, оказавших поддержку мероприятию. В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить особое внимание развитию массового спорта, выработать конкретные шаги по популяризации спорта среди населения, вовлечь детей и молодежь в спортивные секции. Спортивные соревнования такого высокого уровня проходят впервые в Жанаозене. Данное мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города. Проведение таких значимых крупных соревнований в области, районе и городе повышает интерес населения к спорту. Это, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие спорта. Желаю удачи спортсменам, участвующим в данном чемпионате. Нурлан Ногаев

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В настоящее время численность населения города Жанаозена составляет 161 487 тыс. человек, из них на постоянной основе спортом занимаются 44 962 человека. В Жанаозене функционируют 18 спортивных объектов. Кроме того, в рамках госпрограммы при поддержке спонсоров ведется строительство шести многофункциональных спортивных залов ангарного типа и двух спортивных комплексов.

Стоит отметить, Федерация кекушинкай карате-до KWF основана в 2007 году. На сегодняшний день в составе Мангистауской федерации 400 спортсменов и пять тренеров. 159 из них имеют спортивные разряды, 50 кандидатов в мастера спорта РК, 10 учащихся получили звание "Мастер спорта РК", два из них удостоены звания "Мастер спорта международного класса". В частности, Умирзак Бек и Мурат Жаумитбаев стали чемпионами мира 2013 года в Баку, а Аманкан Кыдыржан стал двукратным чемпионом мира по карате-до.

Во II чемпионате Азии по карате-до кекушинкай KWF приняли участие около 400 спортсменов из восьми стран Азии. Среди них Иран, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Россия и Казахстан.

Мы приехали из Москвы. Мы часто бываем здесь на различных сборах, и казахстанские спортсмены часто посещают наши мероприятия. У нас команда – около 12 человек. Это спортсмены разных весовых категорий, которые попали в полуфинал. Соревнования определят, кто лучше сегодня. На постсоветском пространстве и на мировом уровне наш главный соперник – это Казахстан, потому что это многочисленная команда. Несколько лет назад чемпионат Азии проходил в Астане. В финальных боях из 14 категорий в 12 сошлись ребята из России и Казахстана. Это показатель. Нас радует масштаб сегодняшнего чемпионата, организация мероприятия говорит сама за себя. Как оформлен зал, как приветствует город, как встречают болельщики. Рамиль Габбасов, президент Международной федерации общего стиля карате

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Казахстана, второе место досталось Саудовской Аравии, третье место в командном зачете разделили между собой Кыргызстан и Таджикистан.