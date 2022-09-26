За что осудили Кайрата Сатыбалдыулы – разъяснение суда

Суд разъяснил решение по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Установлено, что в период с 2018 по 2022 год Сатыбалдыулы организовал причинение имущественного ущерба собственнику имущества АО "Казахтелеком" путем злоупотребления доверием и обмана при отсутствии признаков хищения, которые совершил группой лиц по предварительному сговору с Конырбаевым и директором дирекции корпоративного бизнеса АО Муравьевым путем перепродажи услуг телекоммуникации АО и передачи последнему в аренду по завышенной стоимости канала связи через одного единого подконтрольного поставщика "Казахтелеком" – подключение к каналу связи без начисления абонентской платы. Судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов

Таким образом, по его словам, своими действиями Сатыбалдыулы, Конырбаев и Муравьев причинили АО "Казахтелеком" материальный ущерб на сумму более 12 млрд тенге.

Вина Сатыбалдыулы, вина осужденных доказана следующими доказательствами: аудиторскими отчетами, протоколами допросов свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, бухгалтерскими документами по взаиморасчетам, актами документальной проверки, договорами и дополнительными соглашениями между АО и подконтрольными осужденным компаниями, распоряжением на предоставление скидок, актами выполненных работ. Судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов

Судья отметил, что в судебном заседании осужденные вину признали в полном объеме. Имущественный ущерб на сумму более 28 млрд тенге и 12 млрд тенге возмещен в полном объеме.

Также стороной защиты было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения с прокурором о признании вины. Данное процессуальное соглашение было подписано и представлено суду.

Обращаю внимание, участники процесса, что согласно ст. 622 УПК суд разрешает дело в согласительном производстве, если заключено процессуальное соглашение со всеми подсудимыми и суд не вправе назначать более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением. При назначении наказания руководствовался следующими требованиями закона, правилами ст. 52 УК, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое наказание в пределах установленной соответствующей статьи. В качестве смягчающих обстоятельств по делу суд учел чистосердечное признание в содеянном виновных, возмещение полного причиненного ими материального ущерба, наличие на иждивении малолетних детей и несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и заключению других участников уголовного правонарушения. Судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов

Он добавил, что, принимая во внимание характер, тяжесть и степень общественной опасности содеянного, количество эпизодов в преступном действии, наличие в совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данные личности подсудимых, суд пришел к выводу об обоснованном предложении в процессуальном соглашении назначения осужденным наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, при назначении срока наказания, суд, руководствуясь требованием ч. 3 ст. 55 УК, согласно которой, по делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, сроки размера основного вида наказания за совершение уголовного правонарушения не могут превышать половины максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей особенной части настоящего кодекса, в частности по преступлению, по которому приговором суда осужден Сатыбалдыулы, Мухамеджанулы и Бекетов по ч. 4 ст. 189 УК, максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи до 12 лет лишения свободы. Принимая во внимания требования ст. 55 ч. 3, в данном случае при заключении процессуального соглашения данным лицам не может быть назначено наказание более шести лет лишения свободы. В связи с этим им было назначено такое наказание. Нурлан Баяхметов

Как отмечается в пресс-релизе горсуда, 26 сентября 2022 года судом №2 района Байконыр города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении Сатыбалдыулы, Мухамеджанова, Бекетова по факту растраты имущества АО "Центр транспортного сервиса" и Сатыбалдыулы, Конырбаева, Муравьева о причинении имущественного ущерба АО "Казахтелеком".

При этом уточняется, что следствием обвинение по поводу возможной причастности Сатыбалдыулы к организации январских беспорядков не предъявлялось.

В целом, суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы, с запретом занимать госдолжности сроком на 10 лет и лишением госнаград. Чингиза Конырбаева и Леонида Муравьева приговорили к двум годам и шести месяцам, а Бекетов и Мухамеджанулы получили шесть лет условно.