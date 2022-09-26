На севере Казахстана цены на большинство продуктов замерли в ожидании

В конце сентября жители севера страны начинают заготовку овощей на зиму. Покупатели "ловят" самые низкие в году цены на социально значимые продукты. Вот только в Павлодаре наблюдается повышенный спрос на куриные яйца. Где, что и за сколько можно купить, рассказывают корреспонденты Zakon.kz

Яичный переполох

В Павлодаре на спад пошел "сахарный" ажиотаж, зато наблюдается повышенный спрос на куриные яйца. На социальной ярмарке самая длинная очередь образовалась у грузовика с куриными яйцами от местных птицефабрик. Поскольку этот продукт входит в перечень социально значимых, акиматом были предприняты действия для удержания цен. Так, СПК "Павлодар" заключен меморандум с двумя действующими на территории Павлодарской области предприятиями по реализации удешевленной продукции в стабфонд. В обмен фабрики получают льготные займы. Таким образом, на ярмарке реализуют яйца первой категории по 410 тенге за десяток, второй категории – по 340 тенге.

В обычных магазинах цена выше. Яйцо первой категории стоит 440-470 тенге, так называемая "отборка" – 500 тенге за десяток и выше. Домашние самые дорогие – 550-650 тенге за десяток.

На другие популярные продукты цены тоже заметно подросли. Гречка развесная продается по 615-630 тенге за кг, макароны развесные – 390 тенге за кг. Пока не дорожает молоко в мягкой упаковке, в среднем оно стоит 270 тенге за литр. А вот цена на сахар заметно ниже, чем еще 10 дней назад. Сладкий продукт продают по 580-600 тенге и ажиотажа по этому поводу не возникло.

Фото: Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Инна Лопатко

Молочную, мясную продукцию и овощи на социальной ярмарке, по данным управления сельского хозяйства, реализуют по ценам на 15-20% ниже рыночных. К примеру, баранину и говядину здесь продают по 1800-2000 тенге/кг, а в магазинах и на рынках цена доходит до 2500-2600 тенге/кг. Мясо птицы – 1000-190 тенге/кг. Масло подсолнечное на розлив – 600-750 тенге за литр. В то время как упакованное продают в городских торговых точках в среднем по 1 тыс. тенге/литр. Картофель, морковь, капусту и лук репчатый горожане смогли купить на ярмарке по 100 тенге/кг (на рынках и в овощных отделах – 120-150 тенге/кг).

Костанай: Цены на продукты замерли в ожидании

Костанайцы тоже едут на оптовый овощной рынок, где можно купить картофель, морковь и остальные овощи – как выращенные местными овощеводами, так и привезенные из других регионов страны. Предложений здесь много, но продавцы говорят, что обычно наблюдается наплыв покупателей, однако в этом году подобной картины нет.

Сейчас продаем в основном овощи местных производителей. Урожай картофеля в этом сезоне хороший, продаем его по 120 тенге. Немного дороже морковь – 130 тенге, лук и свеклу – по 100 тенге. Пока самой дешевой из овощей остается капуста – от 90 тенге за килограмм. Торгуем только оптом. Но пока покупателей не так много, как в прошлом году, – рассказал продавец по имени Муслим.

В свою очередь в соцсетях множество объявлений о продаже овощей. Причем товар там можно не только выбрать на свой вкус и кошелек, но и получить с доставкой до квартиры. К примеру, цены на картофель варьируются в зависимости от сорта и крупности от 90 до 150 тенге за кг. А кто-то и вовсе едет на склад самих производителей, чтобы купить товар без посредников и накруток.

Закупались в Заречном на складах овощеводческого хозяйства. Очередь как в мавзолей, два часа стояли. Зато теперь точно знаем, что товар местный и качественный, – отметила жительница Костаная Елена Шашкова.

По подсчетам некоторых костанайцев, чтобы сделать запасы овощей на зиму для небольшой семьи, нужно порядка 40 тыс. тенге. Но сразу закупить продукты на такую сумму многим не по карману.

Фото: Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Инна Лопатко

Что касается стоимости овощей в супермаркете, то цена на них по сравнению с прошлой неделей не изменилась. К примеру, капусту продавали по 89 тенге, свеклу – по 159 тенге, морковь – по 179 тенге, лук – по 109 тенге за кг. А картофель на развес от местного производителя предлагали по 145 тенге, в сетке – за 159 тенге.

Самыми стабильными остаются макаронные изделия. Цена на них уже 12 недель держится на уровне от 300 тенге и выше за килограмм. Четвертую неделю не меняется ценник на сахар, здесь его продают по 549 тенге. Две недели назад подорожал десяток яиц до 465 тенге и пока держится на этом же уровне, а большой лоток из 30 штук предлагают по 1155 тенге, так десяток выходит 385 тенге.

Муку первого сорта на развес предлагают по цене от 225 тенге, масло подсолнечное – по 950 тенге за литр. Стабильная цена несколько месяцев сохраняется на молоко жирностью 2,5% от местных производителей, его стоимость начинается с отметки 320 тенге.

Среди мяса самыми дешевыми остаются окорочка, их предлагают по цене от 1400 тенге, куриное бедро – от 1650, а килограмм целого цыпленка-бройлера от местного производителя продают по 1270 тенге. Свинину в зависимости от части отдают за сумму от 1700 до 2300 тенге, суповой набор – от 600 тенге. Дороже обойдется говядина – от 2500 до 3000 тенге за кило.

Цены на продукты в СКО должны быть самыми дешевыми

Пока в Петропавловске картофель можно приобрести от 129 тенге, морковь – от 125, лук репчатый – от 55, а капусту – всего за 79 тенге за килограмм.

Цены на мясо в регионе колеблются в пределах 2-3 тыс. тенге. Самое дешевое – говяжья грудинка с широкой костью – стоит 1950 тенге.

Сыр в регионе представлен в основном белорусскими и российскими товарами. Цены – в пределах 4500 тенге. Местные производители реализуют свой продукт по тем же ценам.

Яйцо первой категории последние месяцы продают стабильно по 515 тенге, молоко – 259 тенге, правда, в пачке уже не 1 литр, а 900 миллилитров.

Фото: Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Инна Лопатко

Рис – 305 тенге, гречка остается не из дешевых. 700-граммовая пачка обойдется в 740 тенге.

Сливочное масло с жирность 82,5% – 730 тенге за пачку в 200 граммов, спрэд можно купить гораздо дешевле – 549 тенге при жирности 72,5%.

Сахар в магазинах города по 505 тенге сегодня в магазинах города остается безо всякого внимания покупателей.

Растительное масло – 1450 тенге за литр.

При этом практически все продукты по этим ценам – местных товаропроизводителей. Удивляют только прилавки с мукой, где превалирует в основном российская продукция. Местная мука стоит дороже. Килограмм первого сорта – 279 тенге, а высшего – 370 тенге.

Макароны североказахстанского производства стабильно продаются с ценником 355 тенге за полкилограммовый пакет.

По данным чиновников, 15 из 19 позиций социально значимых продуктов питания СКО производит самостоятельно. В связи с этим аким СКО Кумар Аксакалов недавно заявил во всеуслышание, что цены на продукты в регионе должны быть самыми низкими.

Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Инна Лопатко