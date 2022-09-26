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Глава МИД Казахстана прибыл в Токио на похороны Синдзо Абэ

Прибыл в Токио на похороны Синдзо Абэ Фото: пресс-служба МИД РК
По поручению главы государства заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл с рабочим визитом в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz.

Сразу по прибытии казахстанской делегации в японскую столицу состоялись переговоры Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши, передает пресс-служба МИД РК.

Выразив соболезнования от имени президента Касым-Жомарта Токаева и народа Казахстана, министр отметил, что Синдзо Абэ был близким другом нашей страны и внес весомый вклад в укрепление взаимоотношений между двумя государствами.

В ходе переговоров стороны отметили, что за короткий исторический период Казахстан и Япония достигли отношений уровня расширенного стратегического партнерства и в этом году успешно отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Министры также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, пути расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате. Подробно был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

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