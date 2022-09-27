68 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 41 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 17;
в Алматы – 13;
в Акмолинской области – 1;
в Актюбинской области – 10;
в Алматинской области – 3;
в Атырауской области – 2;
в Восточно-Казахстанской области – 3;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 2;
в Карагандинской области – 5;
в Улытауской области – 3;
в Костанайской области – 1;
в Кызылординской области – 3;
в Северо-Казахстанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 393 284 случая.
937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 2;
в Алматы – 4;
в Акмолинской области – 597;
в Актюбинской области – 201;
в Алматинской области – 1;
в Жетысуской области – 4;
в Восточно-Казахстанской области – 3;
в Абайской области – 1;
в Западно-Казахстанской области – 19;
в Карагандинской области – 23;
в Костанайской области – 70;
в Кызылординской области – 3;
в Павлодарской области – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 302 человека.