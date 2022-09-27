68 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 41 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 17;

в Алматы – 13;

в Акмолинской области – 1;

в Актюбинской области – 10;

в Алматинской области – 3;

в Атырауской области – 2;

в Восточно-Казахстанской области – 3;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 2;

в Карагандинской области – 5;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 3;

в Северо-Казахстанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 393 284 случая. 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 2;

в Алматы – 4;

в Акмолинской области – 597;

в Актюбинской области – 201;

в Алматинской области – 1;

в Жетысуской области – 4;

в Восточно-Казахстанской области – 3;

в Абайской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 19;

в Карагандинской области – 23;

в Костанайской области – 70;

в Кызылординской области – 3;

в Павлодарской области – 9. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 302 человека. Читайте также В Германии прошли акции протеста против роста цен В Астане запускают новый автобусный маршрут Депутат прокомментировала заявление Генпрокуратуры о распространении ложной информации

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