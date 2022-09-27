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68 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 26 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 41 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 17;

  • в Алматы – 13;

  • в Акмолинской области – 1;

  • в Актюбинской области – 10;

  • в Алматинской области – 3;

  • в Атырауской области – 2;

  • в Восточно-Казахстанской области – 3;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 2;

  • в Карагандинской области – 5;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Костанайской области – 1;

  • в Кызылординской области – 3;

  • в Северо-Казахстанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 393 284 случая.

937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 2;

  • в Алматы – 4;

  • в Акмолинской области – 597;

  • в Актюбинской области – 201;

  • в Алматинской области – 1;

  • в Жетысуской области – 4;

  • в Восточно-Казахстанской области – 3;

  • в Абайской области – 1;

  • в Западно-Казахстанской области – 19;

  • в Карагандинской области – 23;

  • в Костанайской области – 70;

  • в Кызылординской области – 3;

  • в Павлодарской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 302 человека.

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