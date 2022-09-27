В Германии прошли акции протеста против роста цен

Протестующие недовольны политикой федерального правительства. Нынешние акции протеста следуют традиции понедельничных демонстраций, возникшей на закате ГДР в 1989 году, сообщает Zakon.kz.

В федеральных землях на востоке Германии тысячи людей вышли на акции протеста против роста цен, а также с призывами отменить санкции против России и прекратить поставлять оружие Украине, передает Deutsche Welle.

В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, по данным полиции, в 20 различных местах собрались в общей сложности около 11 тыс. человек. В городе Нойбранденбург демонстранты в том числе требовали прекратить поставки оружия Украине и ограничить цены на энергоносители.

В Шверине участники акции призывали к отмене санкций против России и к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3 тыс. человек. Тысячи людей вышли на улицы городов земли Тюрингия. В Лейпциге в Саксонии, по данным полиции, собралось около 1 тыс. демонстрантов.

С начала военного конфликта в Украине и из-за последовавшего роста цен на энергоносители в Европе в Германии регулярно проходят акции протеста противников политики федерального правительства. Одновременно люди выходят и на акции в поддержку Украины.