Насколько хоррор-игрушки безопасны для психики ребенка

В Павлодарской области среди детей дошкольного возраста очень популярны так называемые хоррор-игрушки Хаги Ваги и Киси Миси, отличающиеся от стандартных пупсов и медвежат. Стоит ли покупать такие игрушки и насколько они безопасны для психики ребенка, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Латинское крылатое выражение O tempora, o mores! (с лат. – "О времена, о нравы!") сегодня как никогда подходит ко многим аспектам нашей жизни. Можно бесконечно долго спорить о внешнем виде современных игрушек, но есть такие, облик которых вызывает закономерное беспокойство у родителей. Речь идет о хоррор-игрушках Хаги Ваги и Киси Миси.

Хаги Ваги и Киси Миси – персонажи хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. Хаги Ваги – синий монстр с треугольной головой, большими красными губами и ужасающей улыбкой с несколькими рядами острых зубов. По сюжету игры он был добрым, но потом его обидели и он превратился в злого монстра. Киси Миси – это женский вариант Хаги Ваги, только розового цвета. Их известность обусловлена многочисленными видео с ними в TikTok и YouTube. Именно из соцсетей казахстанские дети узнают об этих персонажах. И это не первые хоррор-игрушки, популярные у детей. Совсем недавно с полок магазинов разлетались куклы "Монстер Хай", серия игрушек в виде мертвых девочек в модных одеждах.

По словам Оксаны П., работающей продавцом в отделе игрушек одного из павлодарских магазинов, Хаги Ваги и Киси Миси сейчас пользуются большим спросом у детей.

Это самые востребованные сегодня игрушки. Еще часто спрашивают "Маму – длинные ноги" и "Папу – длинные ноги". И это несмотря на то, что они стоят около 5 тыс. тенге, – говорит продавец.

Мнение специалиста

Доктор психологических наук, член Профессиональной психологической лиги Казахстана Куралай Алина считает, что подобные игрушки не опасны для психики ребенка, а просто являются выражением его внутреннего состояния.

Как правило, игрушки Хаги Ваги и Киси Миси выбирают девочки. А вообще этот персонаж, исходя из сюжетной линии игры, изначально был хорошим, но потом с ним несправедливо поступили, и он стал плохим. Ребенок, играющий с Хаги Ваги, как бы говорит: "Мама, смотри, я хорошая, просто ты на меня давишь, я становлюсь плохой и агрессивной, у меня есть зубы, как у Хаги Ваги, поэтому не надо меня "трамбовать". То есть в данном случае игрушка – это способ выразить свои эмоции. В результате, чем больше родные стараются давить на ребенка, тем больше он проявляет агрессию. Другими словами, Хаги Ваги становится своеобразным манифестом ребенка, – рассказывает психолог.

Специалист советует родителям не запрещать покупку этой игрушки.

"Стоит только запретить, и Хаги Ваги станет для детей в два раза интереснее. Причем, если ребенок раньше не обращал внимания на эту игрушку, а потом, увидев ее, сильно захотел, то это определенный звоночек для родителей, есть повод задуматься, правильно ли вы его воспитываете, много ли уделяете внимания? Может быть и так, что эта игрушка просто есть у всех в садике и ребенок хочет ее купить, чтобы не выделяться, быть как все. Он ею немного поиграет и выбросит за ненадобностью. Ведь валяются сейчас у многих дома ненужные спиннеры, попиты, симпл-димплы и другие игрушки, которыми все переболели и забыли. Мне кажется, что Хаги Ваги будет таким же временным явлением", – считает Куралай Алина.

Стоит ли запрещать "страшные" игрушки на законодательном уровне?

Эксперты также отмечают, что современные дети ведут себя агрессивнее, чем 10-20 лет назад. Все потому, что агрессивнее становятся сами взрослые и весь окружающий мир. Как следствие – жестокость находит свое отражение в многочисленных кровавых мультфильмах, фильмах ужасов и таких хоррор-игрушках, как Хаги Ваги. Но можно ли на законодательном уровне оградить наших детей от таких игрушек?

По словам руководителя отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айдара Альменова, специалисты ведомства ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек.

За восемь месяцев этого года было отобрано 128 игрушек, из которых по результатам лабораторных исследований требованиям технических регламентов не соответствует 61. Нарушения пришлись на маркировку, органолептические показатели – заусенцы, острые края и физико-химические свойства. Всем субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений. Вообще же каждая игрушка имеет сертификат соответствия и любой покупатель имеет право запросить его у продавца в магазине, – отмечает сотрудник департамента.

Однако стоит отметить, что технического регламента, оговаривающего внешний вид игрушки, не существует, поэтому и наводнили наши прилавки многочисленные Хаги Ваги и Киси Миси.

По большому счету, говорят психологи, главное предназначение игрушек – развивать воображение у ребенка. Не случайно у старых кукол, которые делали в народе своими руками, даже не рисовали лица. Тем самым у девочки играло воображение, она наделяла куклу такими чертами, какими хотела.

Психологи обращают внимание и на поведение детей – покупаешь ребенку навороченный экскаватор, с которым он играет пять минут, а потом берет палку и возится с ней часами, потому что у него жизненная необходимость развивать воображение.

Поэтому каждый родитель должен решать для себя сам – какие игрушки должны быть у его чада, какие мультфильмы ребенок должен смотреть, какие книжки читать и каким, в конечном итоге, вырастет человеком.

Владимир Долгушев, фото автора