Ломбард под прикрытием: предприимчивая казахстанка лишилась авто и 6 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области заявил о расследовании по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, которые опубликовала пресс-служба Агентства, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

Известно, что деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото".

"Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий", – уточнили в АФМ.

В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2000 займов.

"Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что с санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.

