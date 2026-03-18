#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
События

Ломбард под прикрытием: предприимчивая казахстанка лишилась авто и 6 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области заявил о расследовании по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, которые опубликовала пресс-служба Агентства, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

Известно, что деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото".

"Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий", – уточнили в АФМ.

В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2000 займов.

"Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что с санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.

Немного ранее в АФМ сообщали о том, как казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.

Читайте также
Предприимчивый казахстанец стал богаче на 556 млн тенге: в АФМ раскрыли схему
09:28, 29 мая 2025
Предприимчивый казахстанец стал богаче на 556 млн тенге: в АФМ раскрыли схему
Займы под 100% годовых: незаконный кредитор лишал казахстанцев квартир
09:11, 24 апреля 2025
Займы под 100% годовых: незаконный кредитор лишал казахстанцев квартир
Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого
09:44, 13 февраля 2026
Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого
Читайте также
Главный тренер "Астаны" прокомментировал финансовые проблемы команды
09:26, Сегодня
Главный тренер "Астаны" прокомментировал финансовые проблемы команды
КФФ назначила судей на матчи третьего тура КПЛ
09:06, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи третьего тура КПЛ
Два лидера "Кайрата" покинут команду и уедут в Финляндию
08:46, Сегодня
Два лидера "Кайрата" покинут команду и уедут в Финляндию
В Черногории проходит престижный турнир по боксу с участием казахстанцев
08:15, Сегодня
В Черногории проходит престижный турнир по боксу с участием казахстанцев
