В Атырауской области медики сдавали служебное жилье в аренду третьим лицам
Во время встречи акима Жылыойского района с населением в городе Кульсары поступили жалобы от жителей улицы Абдрахманова на то, что служебные квартиры, переданные врачам и учителям, сдаются в аренду третьим лицам.
В связи с обращениями жителей аким района Жумабек Каражанов поручил балансодержателю ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" провести проверку по вышеуказанному факту.
По итогам проверки выяснилось, что двое врачей, которым выдали служебные квартиры, в них не проживали и сдавали жилье в аренду третьим лицам.
После установления данного факта с владельцами квартир была проведена разъяснительная работа. Служебные квартиры возвращены на баланс ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции".
Отметим, что в результате проверки других фактов сдачи в аренду служебного жилья медиками не установлено. В связи с этим, выселение врачей отделом ЖКХ не рассматривается.
Служебное жилье врачам было выдано Жылыойской центральной районной больницей.