В Атырауской области медики сдавали служебное жилье в аренду третьим лицам

Акимат Жылыойского района Атырауской области прокомментировал ситуацию с выселением врачей из служебного жилья. Ранее в некоторых СМИ распространилась информация о якобы незаконном выселении врачей Жылыойской центральной районной больницы.

Во время встречи акима Жылыойского района с населением в городе Кульсары поступили жалобы от жителей улицы Абдрахманова на то, что служебные квартиры, переданные врачам и учителям, сдаются в аренду третьим лицам.

В связи с обращениями жителей аким района Жумабек Каражанов поручил балансодержателю ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" провести проверку по вышеуказанному факту.

По итогам проверки выяснилось, что двое врачей, которым выдали служебные квартиры, в них не проживали и сдавали жилье в аренду третьим лицам.

После установления данного факта с владельцами квартир была проведена разъяснительная работа. Служебные квартиры возвращены на баланс ГУ "Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции".

Отметим, что в результате проверки других фактов сдачи в аренду служебного жилья медиками не установлено. В связи с этим, выселение врачей отделом ЖКХ не рассматривается.

Служебное жилье врачам было выдано Жылыойской центральной районной больницей.