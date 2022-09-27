Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жумангарин назвал проблему рынка арендного жилья

Жумангарин назвал проблему рынка арендного жилья Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал предложение министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой о необходимости регулирования рынка арендного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что нужно будет с главой Минтруда поговорить, о каких мерах идет речь.

Потому что рынок конкурентный и ажиотажный. Вот в чем проблема. Его можно зарегулировать каким-то жестким ценовым регулированием, но потом это будет очень тяжело контролировать и мониторить. Мы же не будем за каждым гражданином ходить и говорить: "Какую цену ты за аренду поставил?"Серик Жумангарин

Вице-премьер подчеркнул, что можно регулировать рынок, где есть доминирующая структура, монополисты, но когда много продавцов, – это очень тяжело.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил ответственным органам принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

26 сентября глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что в Казахстане рынок арендного жилья до конца не отрегулирован и есть большая теневая часть. По ее словам, рынок должен регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и тех, кто арендует квартиры.

Читайте также

Минфин Казахстана одобрил сумму, запрошенную на президентские выборы

В приоритете у нас интересы казахстанцев – Смаилов про ситуацию с мигрантами

Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с притоком приезжих из России

Тамила Языкова
МТИ РК МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
теплые осенние дни, день города
Последний жаркий день сентября – алматинцев ждет похолодание
назначение судьи
Указом Касым-Жомарта Токаева назначены новые судьи
теракт в Турции
В Турции произошел теракт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления