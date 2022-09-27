Жумангарин назвал проблему рынка арендного жилья

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал предложение министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой о необходимости регулирования рынка арендного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что нужно будет с главой Минтруда поговорить, о каких мерах идет речь.

Потому что рынок конкурентный и ажиотажный. Вот в чем проблема. Его можно зарегулировать каким-то жестким ценовым регулированием, но потом это будет очень тяжело контролировать и мониторить. Мы же не будем за каждым гражданином ходить и говорить: "Какую цену ты за аренду поставил?" Серик Жумангарин

Вице-премьер подчеркнул, что можно регулировать рынок, где есть доминирующая структура, монополисты, но когда много продавцов, – это очень тяжело.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил ответственным органам принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

26 сентября глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что в Казахстане рынок арендного жилья до конца не отрегулирован и есть большая теневая часть. По ее словам, рынок должен регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и тех, кто арендует квартиры.