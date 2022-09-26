Дуйсенова заявила о необходимости регулировать рынок арендного жилья

Фото: Zakon.kz

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК заявила, что рынок арендного жилья нуждается в регулировании для защиты прав арендодателей и арендаторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дейсенова отметила, что в Казахстане рынок арендного жилья до конца не отрегулирован и имеется большая теневая часть. Сейчас по этому вопросу есть отдельное поручение АЗРК для рассмотрения этого вопроса и внесения своих предложений. Думаю, в скором времени АЗРК даст свои предложения по этому направлению. Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова Пояснила она и то, что понимается под регулированием. Рынок должен регулироваться и регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и лиц, которые арендуют эти квартиры. Это не означает, кому, за сколько нужно сдавать жилье, а регулирование как рынка, чтобы был реестр, чтобы понятно было, какое количество квартир у нас сдается в аренду, и являются ли эти лица налогоплательщиками. Тамара Дуйсенова Ранее юрист Максим Баженов разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане. Читайте также Глава Минтруда назвала условия перехода на 4-дневную рабочую неделю Новую визу будут выдавать этническим казахам для ведения бизнеса в РК

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