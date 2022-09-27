В Казахстане появится уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения
Внести на рассмотрение президента РК проект распоряжения "О создании института уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения в Республике Казахстан", – говорится в документе.
Также подготовлен проект распоряжения президента, в котором говорится, что институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.
"Установить, что основной целью уполномоченного являются обеспечение основных гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их прав в случаях нарушений", – говорится в проекте распоряжения главы государства.
Создание института нового уполномоченного будет поручено правительству Казахстана.
Документы размещены на сайте "Открытые НПА" до 30 сентября.