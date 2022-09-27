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Будет ли Казахстан выдавать России подлежащих мобилизации граждан

Будет ли Казахстан выдавать России подлежащих мобилизации граждан Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, предусмотрена ли выдача выехавших после 21 сентября граждан российским властям, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов напомнил, что между Казахстаном и Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь – и в Казахстане, и в России это должно быть уголовно наказуемое деяние.

Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы, и о преступниках, объявленых в международный розыск… Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи.Марат Ахметжанов

Министр еще раз подчеркнул, что вопросы выдачи рассматриваются в рамках уголовного законодательства.

Если это уголовное правонарушение как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами.Марат Ахметжанов

Ранее министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, не намерены ли в Казахстане менять правила пересечения госграницы.

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