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В МВД ответили, будут ли менять правила пересечения госграницы

Россия, Казахстан Фото: gov.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК 27 сентября рассказал, не намерены ли в Казахстане менять правила пересечения госграницы, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов заявил, что есть законодательно установленные и договорные отношения, и, по его сведениям, какие-либо изменения в правилах пересечения границы не предусмотрены.

В Казахстан за девять месяцев текущего года прибыло 1,7 млн россиян, тогда как в 2018 и 2019 годах приезжали около 3 млн россиян. Наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тыс. граждан Казахстана выезжают за границу. Надо смотреть и на обратный эффект. Все эти изменения повлекут и ущемления прав наших граждан. Поэтому все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

С 21 сентября в Казахстан заехали порядка 98 тыс. россиян, выехали из РК более 64 тыс. россиян.

Миграционная служба Министерства внутренних дел 27 сентября обратилась к казахстанцам и напомнила основные правила. Физические и юридические лица, принимающие иностранцев, обязаны сообщить о находящихся у них иммигрантах.

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