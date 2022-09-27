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Казахстанский боец Асу Алмабаев стал третьим в рейтинге мирового промоушена

ММА Рейтинг 3 место Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
Казахстанский файтер смешанных единоборств Асу Алмабаев (15-1) замкнул призовую тройку лучших рейтинга популярного промоушна Brave CF, сообщает Zakon.kz.

Асу Алмабаев расположился на третьей позиции среди бойцов наилегчайшей весовой категории известного промоушена. Лидером рейтинга признан российский спортсмен Али Багаутдинов, за ним идет его соотечественник Велимурад Алхасов.

ММА Рейтинг бойцов

Фото: Instagram/bravemmaf

К данному часу Асу в октагоне провел 16 боев, из них в 15 одержал победу. Единственное поражение в 2017 году он потерпел от россиянина Тагира Уланбекова. А последний поединок 28-летнего Алмабаева состоялся летом 2022 года, когда он победил экс-чемпиона Bellator в легчайшей весовой категории, американца Зака Маковски, раздельным решением судей.

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