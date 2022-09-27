Новые праздничные даты появятся в Казахстане
Так, предлагается установить праздничные даты:
День работников связи – 17 мая;
День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;
День энергосбережения – 11 ноября.
Как поясняется, день работников связи трансформировался из Дня работников связи и информатизации. У работников из сферы информатизации появился свой праздник – 10 ноября.
Как отмечают в ведомстве, работники сферы цифровизации и информационных технологий – одни из самых востребованных на рынке труда.
Введение профессионального праздника – Дня работников цифровизации и информационных технологий, на сегодня важно для государственных служащих, проводящих цифровую трансформацию, IТ-предпринимателей и участников IТ-рынка. Именно они являются драйверами трансформации практически во всех сферах. Их численность составляет более 155 тыс. человек, говорится в обосновании.
Однако такие специалисты не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, ввиду его отсутствия.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 12 октября.