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Новые праздничные даты появятся в Казахстане

новые праздничные даты появятся в Казахстане Фото: pixabay
МЦРИАП РК подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается установить праздничные даты:

  • День работников связи – 17 мая;

  • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;

  • День энергосбережения – 11 ноября.

Как поясняется, день работников связи трансформировался из Дня работников связи и информатизации. У работников из сферы информатизации появился свой праздник – 10 ноября.

Как отмечают в ведомстве, работники сферы цифровизации и информационных технологий – одни из самых востребованных на рынке труда.

Введение профессионального праздника – Дня работников цифровизации и информационных технологий, на сегодня важно для государственных служащих, проводящих цифровую трансформацию, IТ-предпринимателей и участников IТ-рынка. Именно они являются драйверами трансформации практически во всех сферах. Их численность составляет более 155 тыс. человек, говорится в обосновании.

Однако такие специалисты не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, ввиду его отсутствия.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 12 октября.

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