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В Алматы автобус насмерть сбил женщину

Алматы Фото: Zakon.kz
На пересечении улиц Шолохова – Рихарда Зорге автобус насмерть сбил женщину 1957 года рождения, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, женщина переходила ул. Рихарда Зорге рядом с пешеходным переходом.

Алматы

Фото: Zakon.kz

В это время автобус №2 двигался по ул. Шолохова. Свернув на ул. Рихарда Зорге, водитель автобуса не заметил переходящую женщину и совершил на нее наезд.

Алматы

Фото: Zakon.kz

На место вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников дорожной полиции.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Скорая помощь забрала пострадавшую. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

Алматы

Фото: Zakon.kz

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