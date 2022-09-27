В Алматы автобус насмерть сбил женщину

На пересечении улиц Шолохова – Рихарда Зорге автобус насмерть сбил женщину 1957 года рождения, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, женщина переходила ул. Рихарда Зорге рядом с пешеходным переходом.

Фото: Zakon.kz

В это время автобус №2 двигался по ул. Шолохова. Свернув на ул. Рихарда Зорге, водитель автобуса не заметил переходящую женщину и совершил на нее наезд.

Фото: Zakon.kz

На место вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Скорая помощь забрала пострадавшую. Женщина скончалась в карете скорой помощи.