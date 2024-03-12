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Городской автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы

Городской автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 20:42 Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 58 сбил насмерть 77-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло между улицами Досмухамедова и Шарипова.

Городской автобус двигался по улице Макатаева в восточном направлении. По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.

Городской автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался избежать столкновения, резко вырулив в сторону, однако сбил женщину, после чего автобус вылетел на газон, едва не выехав на тротуар.

Городской автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

В результате женщина оказалась под автобусом, от полученных травм она скончалась до приезда медиков. На место ДТП приехали сотрудники полиции и служба спасения Алматы. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия. 

Полиция установила, что погибшая – женщина, 1947 года рождения. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. Водитель городского автобуса 4 марта 2024 года сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Алматы.

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