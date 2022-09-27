Токаев поручил пересмотреть генплан Шымкента
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Шымкента. Президент на встрече акцентировал внимание на генеральном плане города, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что генеральный план города должен соответствовать его экономическому потенциалу.
При этом, по его словам, необходимо учесть проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие мегаполисы мира.
В непосредственной близости находится один из крупнейших рынков Центральной Азии – Ташкентская агломерация. Поэтому Шымкент должен быть конкурентоспособным во всех отношениях. С учетом этого поручаю до середины следующего года пересмотреть генеральный план города.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, в выступлении глава государства затронул вопросы жилищного строительства. Он отметил, что темпы жилищного строительства не должны снижаться.
Главное, чтобы цены на жилье были доступными для населения, – сказал глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры.
За последнее время к городу присоединили 41 населенный пункт, поэтому возникла необходимость увеличения мощностей инженерной инфраструктуры. На эти цели из республиканского бюджета за четыре года было выделено около 135 млрд тенге.Касым-Жомарт Токаев
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