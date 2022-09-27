В Уральске троих врачей из России взяли на работу в инфекционную больницу

Специалисты из Самары, Москвы и Новороссийска приступят к работе в областной инфекционной больнице в течение месяца. В Управлении здравоохранения ЗКО отмечают, что по области не хватает 271 врача, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова рассказала, что связаться с российскими врачами удалось благодаря социальным сетям в Telegram в группе "Релокация медицинских работников", которую создали для российских врачей.

Мы нашли там нужных специалистов, это двое молодых мужчин и женщина, вели с ними переписку. На сегодняшний день двое врачей уже приехали к нам, третий врач в пути. Естественно, тем, кто приехал, мы провели консультативную помощь по оформлению, по регистрации, и наши коллеги помогают им решать жилищно-бытовые проблемы, – рассказала Надия Ахметова.

По словам директора больницы, с будущими врачами инфекционной больницы обговорили все условия. После получения сертификации с ними будет заключен трудовой договор.

Все этапы получения документов по казахстанскому законодательству не должны занять больше месяца, после чего они будут сдавать экзамен на получение казахстанского сертификата и уже после его получения приступят к клинической практике.

Поиски специалистов у нас идут давно, мы ежегодно ищем врачей по всему миру. Я думаю, будет плюсом, если объединить то, что знают наши врачи, и то, что знают они, в одно целое. Думаю, получится хороший результат. Мы спрашивали у них об их планах, они планируют остаться здесь, у одного из них семья, он намерен ее перевести в Уральск, – рассказала Надия Ахметова. – Мы изучили их зарплаты, я бы не сказала, что у них зарплаты больше, чем у наших врачей. Зарплаты практически одинаковые.

В руководстве областной инфекционной больницы отметили, что вновь прибывшим врачам из России, прежде чем приступить к работе, предстоит пройти стажировку, привыкнуть к условиям работы, научиться работать с программным обеспечением.

По словам Ахметовой, российские врачи имеют специальности: врач-эндоскопист, инфекционист и бактериолог.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в области не хватает 271 врача. Наиболее востребованные специалисты – это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, педиатры, кардиологи.