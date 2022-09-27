В Казахстане рассказали, для чего россиянам нужен ИИН

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов объяснил на брифинге 27 сентября, зачем иностранным гражданам, временно пребывающим в Казахстане, нужен ИИН, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для получения индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам нужен только оригинал паспорта. Срок изготовления – один рабочий день.

Выдача ИИН нерезидентам требуется в целях заключения трудовых договоров, получения средств за оказание услуг, привлечения к административной ответственности, налоговой отчетности, проведения различных банковских и других операций. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов

Вице-министр добавил, что отказать в получении ИИН могут, если иностранный гражданин предоставил не оригинал паспорта. Но таких случаев в ЦОНах пока не было.

Председатель правления "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин добавил, что с начала года более 320 тыс. заявок приняли в ЦОНах по предоставлению ИИН для нерезидентов, из них 97 тыс. от граждан России.

Только за вчерашний день мы приняли более 13 тыс. таких заявок. Но хотелось бы отметить, чтобы было единое понимание. В приоритете – граждане Казахстана. Все ЦОНы работают в штатном режиме. После того, как мы увидели наплыв, выделили восемь ЦОНов, которые оказывают услуги в усиленном порядке для граждан, прибывших из других стран, – добавил Абдильдин.