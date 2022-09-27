Всемирный день туризма отметили на курорте Бурабай

Акмолинская область – одна из пяти лидирующих туристских зон Казахстана. В туристский кластер региона входят более 600 предприятий сферы туризма.

Отель Wyndham Garden Burabay стал самой праздничной частью и площадкой торжественного мероприятия, которое символично завершило летний туристский сезон в Акмолинской области и послужит импульсом к началу осенне-зимнего.

В рамках торжественного мероприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поприветствовал работников сферы туризма.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Уважаемые работники сферы туризма, сегодня красивый и яркий праздник, поздравляю всех причастных! Специалисты туризма вносят свою лепту в развитие инфраструктуры и красивого облика нашего региона. Туризм в Акмолинской области развивается с каждым годом. Спасибо большое всем, кто работает во благо развития туризма Казахстана! Наш край богат наличием трех природных государственных парков. Ермек Маржикпаев

По его словам, Коргалжынский район также является привлекательным для казахстанских туристов объектом.

В настоящее время нами поставлена задача развивать районы имени Биржан Сал, Зерендинский и Бурабайский. Выполняется третий этап плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. За это время построено 49 км дорожного полотна, были отремонтированы сети водоснабжения. Еще одним крупным проектом туризма является Зерендинский район, который вошел в перечень крупных туристических объектов республиканского значения. Ермек Маржикпаев

В церемонии награждения региональной премии Aqmola Tourism Awards, организованной Управлением предпринимательства и туризма Акмолинской области, приняли участие лидеры туристской отрасли региона, общественные деятели, руководители государственных и частных организаций в сфере туризма и общественность. Глава региона наградил благодарственными письмами и нагрудными знаками наиболее интересных и успешных туроператоров, развивающих и продвигающих туризм в регионе.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Праздничную программу дополнили выставочные стенды о достижениях Акмолинской области в сфере туризма, видеотрансляция имиджевых роликов о туристском потенциале края, яркие концертные выступления.

Также в рамках премии на территории отеля прошел осенний фестиваль Altyn fest Burabay. Гостям фестиваля представлена обширная культурная программа, а многочисленные мастера – заготовители даров природы, ремесленники, работающие с природным материалом, удивили гостей своей уникальной продукцией и мастер-классами.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

По информации Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, продолжается реализация 75 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму 18 млрд тенге. Также наличие трех государственных национальных природных парков, уникального Государственного Коргалжынского заповедника, занесенного в Список природного наследия ЮНЕСКО, делает область весьма привлекательной для многочисленных туристов.

Важным событием в истории развития Щучинско-Боровской курортной зоны стало решение Международного совета о включении ГНПП "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (34-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", 2022 год).

Подобные мероприятия призваны создать уникальную платформу для обмена мнениями и бесценным опытом в сфере развития туризма, а также позволят организовать профессиональный диалог между государственными органами, туристским бизнесом и НПО.