Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы

Фото: pixabay

Компания Beeline выпустила сообщение, в котором заявила о прекращении трансляции некоторых российских телеканалов с 5 октября этого года, передает корреспондент Zakon.kz.

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