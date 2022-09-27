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Акан Сатаев покидает пост президента АО "Казахфильм"

Акан Сатаев покидает пост президента АО "Казахфильм" Фото: Facebook/Даурен Абаев
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поблагодарил режиссера Акана Сатаева за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы президентом АО "Казахфильм", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook глава Минкультуры и спорта отметил, что сегодня, 27 сентября, Акан Сатаев по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии – АО "Казахфильм".

Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящими лепту в развитие нашего кинематографа.Даурен Абаев

Акан Сатаев был назначен президентом АО "Казахфильм" в июле 2020 года.

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Казахфильм МКС РК Абаев Даурен
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