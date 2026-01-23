54-летний Акан Сатаев в шестой раз стал отцом

Экс-президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев поделился с общественностью радостной новостью. Кинорежиссер рассказал, что снова стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 января 2026 года, заслуженный деятель Казахстана опубликовал фото с младенцем.

"По воле Всевышнего у нас родилась дочь. Айя-Сафия, добро пожаловать в этот мир, будь счастлива!" – написал многодетный отец.

Одновременно с Сатаевым пост о прибавлении в семействе разместила исполнительница главной роли в фильме "Томирис" Альмира Турсын.

"У нас родилась доча Айя-Сафия. Моя мечта, моя молитва, ответ и подарок Бога! Слава и благодарность Всевышнему!" – говорится в подписи к посту актрисы.

Известно, что у Сатаева от первого брака пятеро детей. Кроме того, он дважды стал дедушкой.

Стоит отметить, что знаменитости не афишируют отношения. 12 октября 2025 года Турсын делилась с подписчиками, что спустя 12 лет готовится стать мамой во второй раз. Актриса опубликовала красивые кадры с "беременной" фотосессии, под которыми написала: "Я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!" При этом она не стала раскрывать подробностей, потому что верит, что "счастье любит тишину".