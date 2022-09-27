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Снег ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана

Снег ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 28 сентября – ожидаются снег, дожди, усиление ветра, гроза, пыльная буря, туман, гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере, востоке, а также в центре и горных районах юго-востока страны пройдут осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке – дождь.

Остальная часть Казахстана будет находиться в отроге антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе – гроза, пыльная буря, на севере – туман, гололед, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сильные осадки (дождь, снег) ожидаются днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей, на юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 27-29 сентября 2022 года. Согласно прогнозу, последняя неделя сентября в стране обещает быть по-настоящему осенней – ожидается дождь с переходом в снег.

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