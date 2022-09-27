Тимофей Скатов одержал победу в первом круге турнира в Лиссабоне
Фото: Instagram/skatov_timofey
За игру, которая длилась 2 часа и 52 минуты, Скатов реализовал девять брейк-поинтов из 12 возможных при одной двойной ошибке и одном эйсе, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился во второй круг турнира серии Челленджер в Лиссабоне (Португалия) в одиночном разряде, передает рrosports.kz.
В матче первого круга Тимофей Скатов встретился с Испанцем Ориолем Рока Баталья. Матч завершился со счетом 7-6, 7-6 в пользу казахстанца.
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