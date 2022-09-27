Тимофей Скатов одержал победу в первом круге турнира в Лиссабоне

Фото: Instagram/skatov_timofey

За игру, которая длилась 2 часа и 52 минуты, Скатов реализовал девять брейк-поинтов из 12 возможных при одной двойной ошибке и одном эйсе, сообщает Zakon.kz.

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