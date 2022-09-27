Скончался Борис Моисеев

В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт. Спустя пять лет певца настиг второй, сообщает Zakon.kz.

Скончался певец Борис Моисеев (68 лет), пишет РИА Новости со ссылкой на арт-директора исполнителя.

Ранее грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что Борис Моисеев почти десятилетие практически парализован после перенесенных инсультов.

В 2010 году исполнитель перенес первый инсульт. Спустя пять лет Моисеева настиг второй. Из-за недуга у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа.

Сообщается, что Борис Моисеев давно не обращал внимания на шум вокруг своего имени из-за перенесенных инсультов.