Скелет нашли в камере теплотрассы в Петропавловске
Фото: Zakon.kz
Скелетированный труп нашли работники бригады компании "Петропавловские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
В Петропавловске в камере теплотрассы обнаружили скелет, передает Sputnik Казахстан.
В тепловой камере теплосети в районе пересечения улиц Амангельды – Брусиловского работники бригады энергопередающей организации "Петропавловские тепловые сети" обнаружили скелетированный труп человека без признаков насильственной смерти.ДП СКО
Факт смерти зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Полиция назначила экспертизы.
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