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Скелет нашли в камере теплотрассы в Петропавловске

Скелет нашли в Петропавловске Фото: Zakon.kz
Скелетированный труп нашли работники бригады компании "Петропавловские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В Петропавловске в камере теплотрассы обнаружили скелет, передает Sputnik Казахстан.

В тепловой камере теплосети в районе пересечения улиц Амангельды – Брусиловского работники бригады энергопередающей организации "Петропавловские тепловые сети" обнаружили скелетированный труп человека без признаков насильственной смерти.ДП СКО

Факт смерти зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Полиция назначила экспертизы.

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