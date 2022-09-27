В Байконыре малыш упал с лестницы, пока мать готовилась к тою

Правоохранительные органы комплекса "Байконыр" завели и начали расследование уголовного дела об оставлении в опасности, сообщает Zakon.kz.

В Байконыре местные прокуроры передали казахстанской стороне уголовное дело, вызвавшее бурное обсуждение и широкий резонанс у жителей – грудной ребенок получил тяжелейшие травмы из-за недосмотра матери, сообщает Sputnik Казахстан.

Женщина, ребенок которой пострадал, приехала из поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области к родственникам, которые готовились к свадьбе одного из членов семьи. Разместились мама с ребенком в квартире родни в многоэтажке, и женщина взялась помогать с приготовлениями к торжеству. прокуратура комплекса "Байконыр"

В этой предсвадебной суматохе все и произошло. Мама не заметила, как ее полуторогодовалый ребенок выполз из квартиры в подъездный коридор и упал с лестницы, при этом получил тяжкие телесные повреждения.

Из-за того, что подозреваемая является гражданкой Казахстана, уголовное дело передали казахстанским правоохранительным органам.