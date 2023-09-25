Уголовное дело возбудили после падения школьника с лестницы в Астане

Правоохранительные органы начали досудебное расследование после того, как в школе-гимназии №14 Астаны один из учащихся упал с лестницы и получил тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

О том, что в отношении руководства школы возбудили уголовное дело и начали досудебное расследование, сообщила в Facebook Динара Закиева, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане. По ее словам, сейчас в школе проводят проверку на предмет качества подготовки к учебному году.

Динара Закиева отметила, что сейчас пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести с тенденцией к улучшению, в ясном сознании. Его когнитивные функции сохранились, он отвечает на вопросы и выполняет инструкции.

В ДП Астаны пока не предоставили информацию об указанном уголовном деле.

Ранее в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: один из учеников упал с лестницы, получил тяжелые травмы и может лишиться зрения. Утверждалось, что мальчик якобы впал в кому. В управлении образования Астаны утром 25 сентября сообщили, что школьник упал с лестницы, когда его толкнул одноклассник. Ребенок находится в детской городской больнице, в коме он не был. Сообщалось, что руководство школы после этого инцидента могут привлечь к ответственности.