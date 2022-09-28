Разрушены три нитки газопроводов "Северный поток"

Три нитки самого крупного экспортного газопровода России "Северный поток" в один день подверглись большим разрушениям, сообщает Zakon.kz.

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке - 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока - 1".

Причина утечки пока выясняется, но представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG уже заявил, что "в каком-то месте" на протяжении газопровода "вероятно, появилась дыра".

По словам Nord Stream разрушения "носят беспрецедентный характер". Сроки, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на снижение давления на газопроводе. Он сказал, что это может быть следствием диверсии.

В Европе заявили, что на выявление причин ЧП и восстановление работы трубопроводов может потребоваться несколько месяцев. Между тем цена 1000 кубометров газа выросла до $2000.