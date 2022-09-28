Разрушены три нитки газопроводов "Северный поток"
Компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке - 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока - 1".
Причина утечки пока выясняется, но представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG уже заявил, что "в каком-то месте" на протяжении газопровода "вероятно, появилась дыра".
По словам Nord Stream разрушения "носят беспрецедентный характер". Сроки, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".
Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на снижение давления на газопроводе. Он сказал, что это может быть следствием диверсии.
В Европе заявили, что на выявление причин ЧП и восстановление работы трубопроводов может потребоваться несколько месяцев. Между тем цена 1000 кубометров газа выросла до $2000.