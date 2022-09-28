В Караганде мужчина погиб, выпав с 5 этажа

58-летний мужчина скончался после падения с 5-го этажа в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 26 сентября в районе сортировочной железнодорожной станции, передает портал eKaraganda.

Мужчина выпал из окна пятого этажа. От полученных травм он скончался на месте. В полиции выясняют, была ли это трагическая случайность или суицид.