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В Караганде мужчина погиб, выпав с 5 этажа

В Караганде мужчина погиб, выпав с 5 этажа Фото: Zakon.kz
58-летний мужчина скончался после падения с 5-го этажа в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 26 сентября в районе сортировочной железнодорожной станции, передает портал eKaraganda.

Мужчина выпал из окна пятого этажа. От полученных травм он скончался на месте. В полиции выясняют, была ли это трагическая случайность или суицид.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Обстоятельства случившего выясняются. Пресс-служба ДП Карагандинской области

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