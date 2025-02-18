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Мир

Мужчина чудом выжил после падения с 18-го этажа

Мужчина выжил после падения с 18-го этажа, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 03:20 Фото: pixabay
В российском Владимире 27-летний мужчина остался жив после падения с высоты 18-го этажа. Он приземлился на крышу легкового автомобиля, припаркованного во дворе, сообщает Zakon.kz.

По данным NEWS.ru, об инциденте сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда города. От удара стекло машины разбилось, а сам пострадавший оказался внутри салона.

"Выжить после такого "полета" – это просто чудо", – прокомментировали случившееся спасатели.

Они оперативно извлекли мужчину из поврежденного автомобиля и передали медикам. Сейчас он находится в больнице.

Незадолго до происшествия мужчина гостил у знакомых. По предварительным данным, пострадавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Ранее литр гашишного масла нашли полицейские в шкафу астанчанина.

Аксинья Титова
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