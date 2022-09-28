Коронавирусом за сутки в Казахстане заболели 89 человек

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших в Астане, Алматы и Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 68 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Астане – 18,

в городе Алматы – 13,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 17,

в Актюбинской области – 5,

в Атырауской области – 1,

в Западно-Казахстанской области – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 5,

в Северо-Казахстанской области – 5. Всего в стране подтверждено 1 393 373 случая. В Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в городе Астане – 27,

в городе Алматы – 26,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 14,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Абайской области – 2,

в Жамбылской области – 17,

в Западно-Казахстанской области – 2,

в Карагандинской области – 12,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 1,

в Северо-Казахстанской области – 9. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 440 человек. Читайте также Нутрициолог рассказала о пользе и вреде кофе для организма Психолог рассказала, как справиться с паническими атаками Число заболевших COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

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