Коронавирусом за сутки в Казахстане заболели 89 человек
Двумя днями ранее в стране выявили 68 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Астане – 18,
в городе Алматы – 13,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 17,
в Актюбинской области – 5,
в Атырауской области – 1,
в Западно-Казахстанской области – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Улытауской области – 1,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 5,
в Северо-Казахстанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 393 373 случая.
В Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Астане – 27,
в городе Алматы – 26,
в Алматинской области – 3,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 14,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Абайской области – 2,
в Жамбылской области – 17,
в Западно-Казахстанской области – 2,
в Карагандинской области – 12,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 1,
в Северо-Казахстанской области – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 440 человек.