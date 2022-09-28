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Коронавирусом за сутки в Казахстане заболели 89 человек

Ситуация с коронавирусом на 28 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших в Астане, Алматы и Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 68 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Астане – 18,

  • в городе Алматы – 13,

  • в городе Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 17,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Западно-Казахстанской области – 5,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Костанайской области – 8,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в Северо-Казахстанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 393 373 случая.

В Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Астане – 27,

  • в городе Алматы – 26,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 14,

  • в Восточно-Казахстанской области – 3,

  • в Абайской области – 2,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в Западно-Казахстанской области – 2,

  • в Карагандинской области – 12,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 18,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Северо-Казахстанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 440 человек.

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