Рекордная сумма субсидий выделена фермерам Западного Казахстана

В ЗКО выделены государственные субсидии на развитие сельского хозяйства. Об этом заявил на встрече с западноказахстанскими сельхозтоваропроизводителями министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, побывавший с рабочим визитом в регионе.

Министр особо отметил, что выделена рекордная сумма субсидий на поддержку фермеров и рассказал о принятых правительством и Министерством сельского хозяйства РК системных и оперативных антикризисных мерах по развитию агропромышленного комплекса.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Из республиканского бюджета 127,8 млрд тенге выделено на субсидирование животноводства, ЗКО получит – 8,7 млрд тенге. 115,2 млрд тенге правительство направило на инвестиционное субсидирование, сельхозтоваропроизводители области могут рассчитывать на 4,6 млрд тенге. Из 107,6 млрд тенге, выделенных на субсидирование растениеводства, ЗКО получит 782,2 млн тенге. Также 78,1 млрд тенге направлено на субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, из них в ЗКО – 3,5 млрд тенге. Ербол Карашукеев

Кроме того, по словам главы Минсельхоза, выделено 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования фонда фуражного зерна в объеме 279 тыс. тонн, который, в случае повторения засухи прошлого года, обеспечит сохранность поголовья скота и птицы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также Ербол Карашукеев подчеркнул, что в Западно-Казахстанской области есть хорошие возможности для развития сельского хозяйства, имеется достаточная кормовая база. Есть перспектива увеличить количество молочно-товарных ферм и добиться самообеспеченности области молоком.

В качестве примера привел опыт Северо-Казахстанской области, где применили дешевую программу финансирования для строительства молочно-товарных ферм. По этой программе фермерам выдают кредиты под 2% через СПК.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Чтобы развивать молочно-товарные фермы, нам нужна стабильность в поставке сочных кормов. Министерство готово оказывать содействие по увеличению орошаемых полей в ЗКО с использованием дождевальной системы. Необходимо сделать акцент на интенсивном орошении. Ербол Карашукеев

Также глава МСХ отметил, что сельхозпредприниматели должны активно принимать участие в подготовке кадров, в соответствии с запросами.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе рабочего визита министр посетил ряд ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, среди которых испытательный центр ЗКАТУ им. Жангир хана, который занимается региональной инновационной научно-исследовательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. Глава Минсельхоза также побывал в тепличном комплексе ТОО "Уральский тепличный комбинат", на мясоперерабатывающем заводе ТОО "Кублей", где обозначил актуальные проблемы, волнующие сельхозтоваропроизводителей.