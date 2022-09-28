Казахстан займет у МБРР 345,7 млн евро на покрытие дефицита бюджета

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект РК "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития", сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса 28 сентября председатель Комитета по финансам и бюджету Марат Кусаинов, заемные средства привлекаются в рамках указанного соглашения для поддержки комплекса мер, направленных на поддержание стабильности социально-экономической ситуации в рамках мероприятий по финансированию дефицита республиканского бюджета.

Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Казахстану в сумме 345,7 млн евро со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период. Марат Кусаинов

Он добавил, что комитет готов подготовить заключение по проекту.