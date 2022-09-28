Народные приметы на 28 сентября: что принесет удачу в день Никиты Гусятника

28 сентября верующие вспоминают великомученика святого Никиту Готфского. По народному календарю этот день называется Никита Гусепролет, Репорез, день Гусаря, Никита Гусятник. Zakon.kz собрал приметы, в которые верили и следовали с давних времен.

В этот день было принято забивать гусей, отсюда и название – Никита Гусятник.

Также выкапывали репу и готовили из нее угощения.

По старинным приметам 28 сентября нельзя было обижать домового, отдавая какие-либо вещи чужому.

Народные приметы 28 сентября

Первых морозов люди ждали через три недели, если на Никиту Гусятника улетели журавли. Также если ветви ели повисли, то к дождю. А увидеть стаю летящих гусей означало, что холода уже близко.

На Руси верили: если скворцы не спешат улетать – погода до конца осени будет сухой и теплой. К морозу, если гусь стоит на одной лапе, поднимает ее – значит зима будет суровой, если плавает – к теплой погоде, а если он прячет клюв под крыло – к ранней зиме.

Пристально следили люди и за поведением уток, если они ныряют в пруду, то скоро придут дожди, а вот синицы пищат – о зиме сообщают.

Чтобы расположить к себе значимого человека, считалось, что в этот день ему нужно преподнести гуся в подарок и выпить с ним бокал вина на двоих.

Святому Никите верующие обычно молятся о выздоровлении больных новорожденных детей и о здоровье домашней птицы. Также день благоприятен для дальней дороги и переездов.

Что нельзя делать в день Никиты Гусятника

28 сентября девушкам нельзя указывать пальцем в небо при виде летящих стаей диких гусей, а иначе примета сулила девушке остаться без жениха до весны.

Также в этот день нельзя сидеть дома. По преданию вечером нужно веселиться, танцевать, при этом желательно накрыть пышный стол, на котором обязательно должно быть блюдо из мяса птицы, но не гусиное. Судя по примете, в противном случае неприятностей было не избежать.

По народным верованиям считалось, чем веселее провести вечер, тем удачливее будет весь год.