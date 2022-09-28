Большая игра: как побороть зависимость и куда обратиться за помощью

В последние годы игромания в Казахстане принимает все более угрожающие масштабы. К такому выводу пришли психотерапевты из-за участившихся к ним обращений. Назвать точное количество казахстанцев, подсевших на азартные игры, невозможно. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с одним из игроков.

Это история о 38-летнем алматинском враче, который решил рассказать о том, как втянулся в азартные игры. Мужчина за 20 лет проиграл и потерял буквально все: машину, семью, родственников, которые от него отвернулись из-за зависимости. Наш герой попросил не называть его настоящего имени, для читателей он будет Русланом.

– Руслан, когда и где вы сделали свою первую ставку?

– Первый раз я играл в казино в Капшагае, когда еще был студентом. Тогда я учился и одновременно работал. Кстати, неплохо зарабатывал. Планировал приобрести квартиру в Алматы, но копить на нее годами или залезать в кредиты не хотелось. Надеялся найти какой-то быстрый способ. Тогда приятель позвал меня в казино, я сразу же согласился. Потом узнал, что мой знакомый давно там играет и за привлечение клиентов ему прощают долги. Придя в заведение, мне понравилась обстановка: играла приятная музыка, был приглушенный свет, к тому же бесплатно угощали спиртными напитками. В первый же день я выиграл 200 долларов, но не подозревал, что этот мелкий выигрыш был подставным.

Мужчина рассказывает, что в казино так часто поступают с новичками. Им дают почувствовать удачу, тем самым постепенно втягивают в большую игру.

– Что было дальше?

– Дальше я сам предложил другу сыграть снова. Но в тот день мне не везло, я спустил всю зарплату – около 200 тысяч тенге. Я попросил в долг и мне вновь дали сделать ставку. Тогда мне удалось отыграть половину проигрыша. Позже для меня это стало нормой: играть, проигрывать, снова брать в долг и опять все спускать. И каждый раз пытался отыграться. Я ушел в игру с головой, позабыв о жене и ребенке.

Руслан вспоминает, что состоял в браке 12 лет, жена неоднократно пыталась его остановить, но у нее ничего не получилось. Она использовала все способы, но все было тщетно.

– Жена долго терпела, конец пришел, когда у меня за долги забрали машину. Тогда она со мной развелась. У нее до брака была однокомнатная квартира, в которой мы жили. Нам стали звонить из казино и угрожать, что заберут квартиру. В тот момент мой долг составлял уже 4 млн тенге. Чтобы сохранить единственное жилье, супруга подала на развод. Видеть меня она больше не хочет.

Несмотря на развод, Руслан все равно не перестал играть.

– Я по-прежнему должен казино крупную сумму денег, поэтому продолжаю играть. Если задерживаю с выплатой, из казино ко мне приезжают люди и угрожают расправой. Что же, они правы, ведь я им должен крупную сумму.

Сейчас все заработанные деньги Руслан отдает игорному заведению. Точную сумму долга мужчина уже и не помнит, поскольку она меняется с каждой его ставкой.

После разговора с нашим героем корреспондент обратился к психотерапевту Жанар Даненовой для профессионального разъяснения, насколько проблема серьезна и существуют ли методы ее решение.

– Как человек втягивается в азартные игры?

– Любое игровое учреждение оформлено так, чтобы "усыпить" зрение, слух и другие чувства человека. Так клиент легче входит в состояние измененного сознания. Во время игры у него возникает ощущение расслабления, снятия эмоционального напряжения, отвлеченности от проблем. Игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. В жизни нашего пациента начинает превалировать игра, а все социальные и профессиональные ценности, в том числе семья, отходят на второй план.

Специалист отмечает, что для того, чтобы втянуться в игру, достаточно совсем немного времени. Как раз обстановка казино изначально способствует этому, помогая полностью притупить сознание и оторваться от реальности, погрузившись в атмосферу умиротворения, когда ничего не хочется в жизни менять.

– Человека захлестывают позитивные эмоции из-за выработки большого количества нейромедиаторов – гормонов удовольствия: дофамина, серотонина, адреналина, норадреналина и т.д. В итоге игрок полностью теряет самоконтроль, а в его головном мозге начинает формироваться очаг активности нейронов – доминанта. Возникает позитивный психологический комплекс, при котором срабатывает любой триггер, напоминающий об игре в казино, – всплывают запахи, звуки... Эти ощущения активируют ту самую доминанту. Так и происходит втягивание в процесс игры.

Жанар Даненова подчеркнула, что самое страшное, когда человек уже не способен сопротивляться новому увлечению.

– Одна из ключевых составляющих этого состояния – желание вновь испытать мощную позитивную реакцию, радость от денежного выигрыша. Ведь именно деньги сейчас воспринимаются многими гражданами как символ беззаботности, материального благополучия и социальной значимости.

По словам специалиста, помимо этого у игрока возникает неоспоримая вера в выигрыш. В итоге он попадает в западню стереотипа бессознательных процессов. В зависимость попадают не только мужчины, но и женщины.

– Зачастую это происходит в период от 21 до 55 лет. И в среднем 3-4% игроманов уже нуждаются в помощи психиатра. Женщины вовлекаются позже, но их зависимость носит еще более серьезный характер.

Также Даненова считает, что у игрока в голове происходит своеобразное "бегство в мир иллюзий". При помощи азартных игр человек пытается возместить нехватку позитивных эмоций в жизни.

– У многих возникает вопрос: а можно ли вылечить игромана?

– В первую очередь необходимо выяснить, не связана ли игромания пациента с серьезным психическим расстройством. Если связана, тогда человека будут лечить соответствующими медицинскими препаратами. Если же нет, то применяется психотерапевтическое лечение: когнитивно-поведенческая психотерапия, гипноз и т.д. Это длительный процесс, но он может победить зависимость от игры.

При этом специалист заявляет, что все зависит от самого человека. Пока у него самого не появится желание навсегда порвать с азартной игрой и остановиться, то бессмысленно проходить курс лечения и принимать какие-то меры. Все будет неэффективным.

Стоит отметить, что государство со своей стороны уже приняло некоторые меры для того, чтобы взять на контроль игорный бизнес в стране и навести порядок в этой деятельности, также тем самым ограничить действия любителей покера, рулетки и ставок на спорт. Для них тоже были разработаны соответствующие законы и поправки. Но пока ситуация никак не изменилась.