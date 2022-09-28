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Похолодание ожидается на большей части Казахстана

Похолодание ожидается на большей части Казахстана Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 29 сентября – 1 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха, а в северных районах страны ожидается прекращение осадков.

Лишь на западе республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В целом по республике ожидается: в северной половине – туман, усиление ветра, на юго-западе и юге страны – с пыльной бурей, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на севере, востоке и в центре Казахстана температура воздуха опустится до -3...-10°С, днем – до 0...+5°С, на юге ожидается понижение днем до +13...+23°С, на юго-востоке – до +5...+13°С, лишь на западе республики днем столбики термометров поднимутся до +17...+30°С.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и семи областях Казахстана.

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