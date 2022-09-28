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Казахстан введет безвизовый режим еще для 26 стран

самолеты рейсы виза Казахстан Фото: pixabay
В Казахстане расширят список безвизовых стран и увеличат количество международных рейсов. Об этом заявил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в 2022 году Казахстан восстановил безвизовый режим для 74 стран, дополнительно для граждан Индии, Китая и Ирана. Также восстановлены международные авиасообщения с 28 странами по 113 маршрутам. 

Для увеличения количества туристов Минкультуры планирует принять следующие меры:

  • увеличить количество безвизовых стран до 100 для въезда в Казахстан;

  • открыть дополнительные авиарейсы по направлениям: Россия, Монголия, Китай, Индия и Франция.

В целом, по словам Дастана Рыспекова, туристская отрасль после практически двухгодичного простоя стремительно набирает обороты.

Основные показатели внутреннего туризма продолжают расти второй год подряд. По итогам прошлого года зафиксирован рекордный показатель количества внутренних туристов, который составил 6,9 млн человек, что выше допандемийного периода.Дастан Рыспеков

Благодаря снятию ковидных ограничений наблюдается рост и по иностранным гостям. 

Данные полугодия 2022 года уже сравнялись с итоговыми данными прошлого года, составив 1,3 млн посетителей. Прогнозируем порядка 2,5 млн посетителей к концу года. За шесть месяцев текущего года количество обслуженных иностранных туристов гостиницами почти в 2,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дастан Рыспеков

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