Как и где водителям оспорить штраф, выписанный по видеосистеме "Сергек"

Все больше камер видеоконтроля "Сергек" устанавливается в городах Казахстана. Но что делать, если вдруг прилетело "письмо счастья" с зафиксированным нарушением, а вы с этим не согласны? Где искать правду и каким образом оплачивать штраф, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Сколько штрафов заплатили водители Алматы и Атырау

За 8 месяцев 2022 года, по информации замначальника Управления административной полиции ДП Алматы подполковника полиции Даулета Сейткулова, в мегаполисе за нарушения, зафиксированные видеокамерами "Сергек", общая сумма штрафов составила 5 069 631 млрд тенге. Было выявлено 662 226 нарушений.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года было выявлено 811 088 нарушений, общая сумма штрафов составила 5 465 557 млрд тенге.

По данным полиции Алматы, в настоящее время улицы мегаполиса контролируют около 800 постов аппаратно-программных комплексов "Сергек", на которых установлено более 5 тысяч камер.

Внедрять аппаратно-программные комплексы "Сергек" в крупнейшем мегаполисе Казахстана начали в 2019 году. Поначалу они фиксировали четыре вида нарушений ПДД: превышение разрешенной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование требований дорожных знаков и разметки проезжей части, а также нарушение требований дорожных знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена". Но после того как в первом квартале 2022 года к этим функциям добавили программу "Қорғау сергек", комплекс "научился" выявлять машины с поддельными номерными знаками. Официальный представитель ДП Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек

Год спустя систему видеонаблюдения "Сергек" запустили и в Атырау. Аппаратно-программные комплексы, состоящие из нескольких обзорных и фиксирующих камер, были установлены на 153 линейных участках дорог и 51 перекрестке нефтяной столицы.

Фото: Zakon.kz

1224 камеры "Сергек" фиксируют нарушения правил дорожного движения и еще 1997 камеры видеонаблюдения – для обеспечения общественной безопасности. За 8 месяцев 2022 года в Атырау выявлено 137 878 различных нарушений, на водителей наложено штрафов на сумму более 700 млн тенге. Пресс-секретарь Департамента полиции Атырауской области Мейрим Ердаулет

В Семее официально система "Сергек" стартует с 1 октября 2022 года, все лето она работала в тестовом режиме. А подготовительные работы по установке камер видеонаблюдения были начаты в Семее еще в 2021 году.

На сегодняшний день насчитывается 1551 камера, из которых одна половина направлена на охрану дорожной безопасности, а вторая – общественной безопасности в различных районах Семея. Пока программа позволяет обрабатывать собранные данные для проведения аналитических обзоров по самым различным направлениям: нарушение скоростного режима, дорожная нагрузка на ту или иную улицу и пр.

Но в перспективе планируется подключить к системе "Сергек" оперативные службы полиции, "скорой помощи", службы спасения и противопожарной службы.

В будущем подобные системы "Сергек" будут устанавливаться во всех районных центрах и городах области Абай. Областной центр обработки данных будет получать необходимую информацию и видео в режиме онлайн. И.о. акима Семея Димитрий Гариков

Если водитель со штрафом не согласен, что делать?

Не всегда казахстанские водители согласны со штрафами, которые выписываются в результате фиксации происшествия аппаратно-программными комплексами. К примеру, по словам водителя Игната Черняховского, о предписании он узнал совершенно случайно.

Хотел получить услугу через Egov, но получил отказ по причине привлечения меня к административной ответственности. Я и понятия не имел, за что именно меня оштрафовали. Стал искать на том же портале Egov и наткнулся на вышеупомянутые предписания за нарушения скоростного режима, зафиксированные автоматизированными техническими средствами "Сергек". Разумеется, у меня возник ряд вопросов. Например, почему дата вынесения предписаний конец апреля, а о них я узнаю случайно только месяц спустя? Почему уполномоченный орган своевременно меня не уведомил в соответствующие сроки? Согласно двум предписаниям, штраф был наложен за превышение скоростного режима 40 км/час. Однако на предоставленных фотодоказательствах местом фиксации скоростного режима является перекресток. Но ведь на границе перекрестка зона действия знака ограничения скоростного режима прекращается, но водителей все равно штрафуют, – недоумевает водитель.

О том, что существуют спорные моменты, говорят и в полиции. Поэтому в случае несогласия с правонарушением водители транспортных средств в южной столице могут обратиться в отдел административной практики при Управлении административной полиции ДП Алматы.

Фото: Zakon.kz

Там можно более подробно просмотреть видеозапись нарушения и получить разъяснения по допущенному нарушению, – отмечает подполковник Сейткулов.

В Атырау уточняют: если автовладелец не согласен с предписанием о нарушении, он может его обжаловать, обратиться в Департамент полиции или в вышестоящие органы – прокуратуру, суд.

Мы рассматриваем обращения, и если находим моменты, подтверждающие, что вины водителя нет, к примеру, разметка на дороге не видна, знака нет – раньше его сбили, и на своем уровне отменяем предписание. С подобными обращениями водители Атырауской области приходят к нам примерно два-три раза в неделю, разбираемся, все в рамках закона. Да, есть случаи, когда административные предписания были отменены решениями прокуратуры, суда, – говорит заместитель начальника Управления административной полиции ДП Атырауской области Нурлан Сарсенбаев.

Фото: Zakon.kz

Где можно оплатить штраф?

По информации сотрудников полиции, если ПДД было зафиксировано в автоматическом режиме камерами "Сергек", а затем программой гибридной электронной почты на мобильный телефон нарушителя направлено SMS-уведомление по штрафу, то его можно оплатить через мобильные приложения.

На информационном сервисе qamqor.gov.kz Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, на портале "электронного правительства" РК egov, в приложении kaspi.kz или в банках второго уровня, интегрированных с базой данных Единого реестра административных производств, – подполковник полиции Даулет Сейткулов.

Светлана Новак, Олег Губайдулин, Екатерина Гуляева