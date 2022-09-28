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В МВД рассказали о законопослушных гражданах из России

прибывающие Казахстан Россия закон Фото: ortcom.kz
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что будет с россиянами в случае нарушения законов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев сообщил, что ежедневно растет число прибывающих в Казахстан россиян. По его данным, порядка 100 тысяч россиян въехали в Казахстан. Однако на сегодня уже 65% из них выехали из республики.

64 с лишним тысяч, если мне память не изменяет, на вчерашний день уже выехали из нашей страны. На сегодня ни одного преступления или правонарушения въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры, такие же, как и к обычным гражданам. Законы для всех едины: если они нарушат миграционное законодательство, значит, будут выдворены из страны, если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности. Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев

Спикер заверил, что власти контролируют миграционные процессы на границе и в местах, где размещаются россияне.

Все учеты ведутся, у нас есть единая база, все сведения об этом человеке, пол, год рождения, место рождения, все поступает в нашу систему. У нас запретов (на въезд в Казахстан) нет, если у человека нет ограничений в его собственной стране, если он не объявлен в розыск, если не выставлено ограничение при пересечении границы, то они проходят.Марат Кожаев

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