В МВД рассказали о законопослушных гражданах из России

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что будет с россиянами в случае нарушения законов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев сообщил, что ежедневно растет число прибывающих в Казахстан россиян. По его данным, порядка 100 тысяч россиян въехали в Казахстан. Однако на сегодня уже 65% из них выехали из республики.

64 с лишним тысяч, если мне память не изменяет, на вчерашний день уже выехали из нашей страны. На сегодня ни одного преступления или правонарушения въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры, такие же, как и к обычным гражданам. Законы для всех едины: если они нарушат миграционное законодательство, значит, будут выдворены из страны, если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности. Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев

Спикер заверил, что власти контролируют миграционные процессы на границе и в местах, где размещаются россияне.