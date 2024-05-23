О масштабах распространения "синтетики" рассказали в МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев 23 мая в Мажилисе рассказал о масштабах распространения синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за четыре месяца текущего года в Казахстане выявили 2729 наркоправонарушений, в том числе 1117 преступлений. Кроме того, 734 фактов сбыта и 179 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

"За создание и руководство организованных преступных групп в сфере наркобизнеса возбуждено 11 уголовных дел. Всего изъято почти 2000 тонн наркотиков, в том числе 234 кг "синтетики". За последние пять лет объемы изъятых и готовых к употреблению синтетических наркотиков резко возросло с 10 кг до более тонны", – рассказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Он отметил, что с 2015 года "синтетика" приобрела тотальный характер. Ранее законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу, поскольку до 2019 года список наркотиков пополнялся исключительно на уровне закона, а разработка соответствующих норм занимала более года. За это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами, их структура видоизменялась за счет всего одной, двух молекул. Это поспособствовало обходу наркодилерами действующего законодательства. Кроме того, кустарность процесса привела к появлению новых и практически смертельных наркотиков.

"Синтетика" вызывает зависимость и разрушает организм с первого употребления. Таким образом, пресечение незаконных поставок, прекурсоров и лабораторного оборудования является наиболее эффективной и превентивной мерой. Однако сейчас уголовное ответственность установлена только за их контрабанду. Оборот внутри страны этих предметов и веществ – конструкторов, различных смешивателей, реакторов, доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых уже наркотиков", – добавил Марат Кожаев.

Новыми поправками же предлагается усилить ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Соответсвующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

22 мая в Алматы ликвидировали очередной наркопритон. По данным Управления по противодействию наркопреступности, функционировал он в одном из жилых помещений в мкр. Жетысу.