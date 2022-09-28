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Минюст не видит вины государства в росте цен на арендное жилье

арендное жилье рост цен квартиры Мусин комментарий Фото: freepik
Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах Мажилиса заявил, что нет оснований для массовых протестов из-за роста стоимости арендного жилья в Казахстане на фоне наплыва россиян. Кроме того, по его словам, в росте цен на арендное жилье нет вины государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Мусина, не боятся ли власти массовых протестов из-за роста цен на арендное жилье.

Я не вижу оснований для массовых протестов. Министр юстиции РК Канат Мусин

При этом он призвал называть вещи своими именами.

Подъем цен и существенное увеличение арендной платы делает не государство, а такие же казахстанцы. Поэтому протестовать против чего? Против деятельности других казахстанцев? Я не вижу в этом вины государства.Канат Мусин

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