Минюст не видит вины государства в росте цен на арендное жилье

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Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах Мажилиса заявил, что нет оснований для массовых протестов из-за роста стоимости арендного жилья в Казахстане на фоне наплыва россиян. Кроме того, по его словам, в росте цен на арендное жилье нет вины государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Мусина, не боятся ли власти массовых протестов из-за роста цен на арендное жилье. Я не вижу оснований для массовых протестов. Министр юстиции РК Канат Мусин При этом он призвал называть вещи своими именами. Подъем цен и существенное увеличение арендной платы делает не государство, а такие же казахстанцы. Поэтому протестовать против чего? Против деятельности других казахстанцев? Я не вижу в этом вины государства. Канат Мусин Читайте также В МВД рассказали о законопослушных гражданах из России Лишними не будут: Куантыров о наплыве российских специалистов на рынок Казахстана Казахстан введет безвизовый режим еще для 26 стран

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