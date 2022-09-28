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В Туркестанской области ограбление ломбарда попало на видео

мужчина Фото: polisia.kz
В ломбард зашел неизвестный в шапке и медицинской маске. Он угрожал и требовал деньги. Потерпевший испугался и отдал злоумышленнику из кассы 1 млн 200 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

После этого инцидента подозреваемый с деньгами скрылся с места происшествия. 

Этот факт полицейские зарегистрировали по 191 УК РК “Грабеж”. В течение нескольких дней с помощью записей с камеры видеонаблюдения оперативники установили личность грабителя.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел. Им оказался местный безработный житель.  

Перед ограблением подозреваемый мужчина обошел и другие ломбарды. Когда он узнал, что ломбард потерпевшего будет работать до вечера, решил ограбить пункт приема золотых изделий. Воспользовавшись тем, что уже стемнело, молодой человек совершил свой “злой умысел”.

Как пояснил мужчина, на такой шаг он пошел, потому что нужны были деньги. У него изъяли пневматический пистолет. Подозреваемый арестован. Начато досудебное расследование.

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Ирина Лукичева
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