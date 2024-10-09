Вооруженного преступника "задержали" подростки в ломбарде Шымкента
Фото: pixabay
В одном из местных ломбардов неизвестный в медицинской маске, угрожая работникам похожим на пистолет предметом, требовал 100 тыс. тенге. На помощь пришли 18-летние парни, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в полиции, 18-летние молодые люди, находившиеся в ломбарде, в целях предотвращения преступления поймали нарушителя до прибытия сотрудников.
После произошедшего начальник райотдела полиции Нуржан Тилеуов наградил парней специальной благодарственной грамотой за проявленное мужество.
Ранее полицейские Павлодарской области предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества.
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