Дуйсенова озвучила условия ограничения по трудоустройству россиян в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса рассказала, могут ли ввести ограничение на трудоустройство россиян в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова напомнила, что есть договор ЕАЭС, согласно которому казахстанские работники могут приехать в Россию и работать без разрешения, и точно так же российские работники, могут приехать в Казахстан на работу тоже без разрешения.

Между тем, по ее словам, статья 97 Договора предусматривает право выставлять ограничения, в случае если это будет влиять на национальную безопасность страны.

Тогда это государство имеет право ставить ограничения. На сегодня, по данным, которые мы получили от соответствующих государственных органов, количество лиц, которые написали, что хотят работать в Казахстане, составило 6508 человек, сегодня записались уже 5300, на 1200 уменьшилось. Поэтому мы рассматриваем, что если будет превышать тот порог, который мы ожидаем, то тогда будут ставиться ограничения. Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

В завершение она подчеркнула, что цифры будут меняться каждый день.